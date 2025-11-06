إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:47 ص 06/11/2025

أسعار الأسماك

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و68 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

