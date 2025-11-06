انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : آية محمد
11:47 ص 06/11/2025
أسعار الأسماك
انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و68 جنيهًا، بتراجع جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.