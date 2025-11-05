إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

03:19 م 05/11/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.17% عند مستوى 39132 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.15% عند مستوى 39065 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

