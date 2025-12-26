إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:26 ص 26/12/2025

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 136.69 جنيه، بتراجع 3.22 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 140.04 جنيهًا، بتراجع 5.74 جنيه.

