وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر



زار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقر المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، حيث تم تنظيم مائدة مستديرة بالتنسيق بين المكتب التجاري في إسطنبول والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية.



وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، التقي الخطيب بالسيد نايل أولباك، رئيس المجلس التركي، ومايقرب من 35 شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة.



جاء ذلك على هامش زيارته لإسطنبول للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، والذي حضر فعاليات افتتاحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار، كما رد عدد من الشواغل والاستفسارات التي وردت إليه من الشركات التركية المشاركة التي تضمنت شركات مستثمرة في مصر بالفعل مثل (KCG) للمفروشات المنزلية التي تقوم بتصدير أغلب إنتاجها من مصر إلى (IKEA) وقام الوزير مؤخرًا بافتتاح مصنعها الثاني في مصر.

واجتمع الوزير، مع شركة ايروغلو القابضة، وهي من أكبر الشركات التركية المستثمرة في مصر والتي تدير 4 مصانع في الإسماعيلية ودمياط كما قامت الشركة مؤخرًا بالتوسع باستثمارات جديدة في القنطرة غرب وقام دولة رئيس الوزراء بافتتاح مصنعها الجديد في القنطرة غرب، وشركة (BEKO) للأجهزة الكهربائية التي بلغت المرحلة الاولي لاستثماراتها في مصر 100 مليون دولار وافتتحت مصنعها الأول في مصر في سبتمبر ٢٠٢٤ وتقوم حالياً بالتصدير لأربعين دولة من مصنعها في مصر بعد عام واحد فقط من الافتتاح مما يدل على نجاح الاستثمارات التركية في مصر.



كما شارك في المائدة المستديرة شركة Bony Socks وشركة Alpine وهما من كبري الشركات في تركيا في إنتاج الجوارب وقامتا بالاستثمار في مصر باستثمارات تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون دولار، وشركة Bonna وهي أكبر شركة بورسلين مائدة في تركيا والتي تقوم بتأسيس مصنعها الأول في مصر حاليًا، وكذلك شركة Polaris للتنمية الصناعية التي تقوم بتطوير ثلاث مناطق صناعية في مصر ولديها استثمارات جديدة في ثلاث مناطق صناعية أخرى، فضلًا عن عدد آخر من الشركات التركية المشاركة التي تدرس نقل جزء من استثماراتها إلى مصر، والتي حرص الخطيب على الرد على كافة استفساراتهم ودعوتهم لتعزيز استثماراتهم في مصر.



ويعد المجلس التركي للعلاقات الخارجية من أكبر تجمعات الأعمال في تركيا ويقع تحت مظلته 150 مجلس أعمال مشترك بين تركيا وعدد كبير من دول العالم، ويعني بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ودول العالم .

وحضر المائدة المستديرة السيد السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والسيد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.