ارتفاع أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان في سوق العبور اليوم

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.