استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 4-11-2025، عند نفس مستواه بالتعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3570 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4590 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5355 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6120 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 42480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 190332 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 306000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.72% إلى نحو 3972 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.