سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 نوفمبر 2025

أحمد الخطيب

03:29 م 03/11/2025

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6132 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6095 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5333 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4571 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42665 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

البورصة المصرية سعر أوقية الذهب سعر الذهب

