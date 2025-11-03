انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 3-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3553 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4568 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5330 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6091 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189430 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة %0.32 إلى نحو 4009 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.