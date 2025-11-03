"بي بي" البريطانية تعلن تشغيل بئر جديدة للغاز في مصر

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية بدء تشغيل بئر "RW5" ليضيف 80 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز ضمن مشروع غرب دلتا النيل في مصر.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي بالتوازي مع زيادة إنتاج البئر "RW4" ليبلغ إجمالي الإنتاج من البئرين الجديدين نحو 140 مليون قدم مكعبة يومياً منذ بداية العام الحالي.

وقال نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بي بي": "يأتي هذا الإنتاج ضمن برنامج الآبار الإضافية في حقل ريفين والذي يشكل جزءاً من أنشطتنا لدعم رؤية مصر في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، فضلًا عن تعزيز استراتيجية شركة بي بي للنمو في المنطقة".

ووفقاً للبيان، تعاقدت "بي بي" مؤخراً على منصة الحفر البحرية في المياه العميقة "فالاريس DS-12" لحفر 5 آبار تنموية واستكشافية في البحر المتوسط، ويتوقع أن يبدأ الحفر في أبريل 2026 ويهدف إلى إضافة إنتاج جديد خلال صيف العام المقبل.