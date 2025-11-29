كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29-11-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3745 جنيهًا للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 18 ثابتا عند 4818 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5620 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6423 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 44960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199755 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا، أمس الجمعة بنسبة 1.97% إلى نحو 4232 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.