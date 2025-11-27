وزير البترول يلتقي رؤساء شركات التعدين العالمية بأستراليا

في إطار الجولة التي يجريها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة بيرث الأسترالية، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التعدين والحفر والتمويل التعديني.

وشملت اللقاءات مناقشة خطط التوسع الاستثماري لشركة كابيتال دريلينج، وبحث فرص التعاون في المعادن الحيوية والنادرة مع شركة هانتر الأسترالية، إلى جانب استعراض آليات تمويل مشروعات الاستكشاف مع شركة بل بوتر العالمية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار التعديني وتوسيع حجم الشراكات الدولية، وفق بيان اليوم.

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع جيمي بويتون الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج، وبرايان رود المدير التنفيذي للشركة، خطط التوسع في نشاط الحفر التعديني في مصر.

وتناول الاجتماع مجالات استكشاف واستغلال الفوسفات، وخدمات التعدين المتكاملة، واهتمام الشركة بالدخول في مجالات استكشاف الذهب جنوب الصحراء الشرقية.

واتفق الجانبان على تقديم عدد من التسهيلات الداعمة لخطط الشركة، تشمل توفير البيانات الجيولوجية وتنظيم الزيارات الميدانية، بما يعجل بجذب استثمارات جديدة ودخول مشروعات تعدينية إضافية.

تعاون مشترك في المعادن الحيوية والنادرة مع شركة هانتر الأسترالية

كما التقى الوزير مع إيان كورتلانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانتر الأسترالية، لبحث فرص التعاون في قطاع المعادن الحيوية والنادرة في مصر.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الرائدة تعدينيًا، وسبل الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مناقشة ربط مشروعات المعادن الحيوية بمصادر التمويل والمشترين الدوليين، في ظل التوسع العالمي في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد الخضراء.

آليات تمويل مشروعات الاستكشاف مع شركة بل بوتر العالمية

وناقش الوزير مع ستيفن كيت مدير إدارة التمويل بشركة بل بوتر العالمية أحدث الآليات المستخدمة دولياً في تمويل مشروعات الاستكشاف.

وتطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في دعم الشركات التعدينية الناشئة والمتوسطة العاملة في مصر، والاستفادة من المناخ التعديني الجديد بعد تطبيق إجراءات محفزة تعزز ثقة المستثمرين وجاذبية الفرص. كما شمل الاجتماع بحث أوجه التعاون مع الشركات التي أبدت رغبة فعلية في دخول السوق المصري وتحتاج إلى آليات تمويل مستقرة.

تعزيز التعاون الفني والاستثماري مع شركة أرجوناوت

وعقد وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع ليام تويجر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أرجوناوت العاملة في مجال الاستشارات المالية، حيث تم بحث سبل دعم وتمويل مشروعات التعدين في مصر، الى جانب آليات تعزيز التعاون الفني والاستثماري، بما يسهم في تطوير قطاع التعدين بالإضافة الى جذب المستثمرين العالمين للاستثمار في مصر.

وبحث الجانبان فرص التعاون مع مؤسسات التمويل العالمية لدعم الشركات العاملة في قطاع التعدين المصري أو الراغبة في دخول السوق، خاصة لتمويل مراحل العمل المبكرة والمتوسطة، كما تم مناقشة الاستفادة من خبرات الشركة في الأسواق الآسيوية والأسترالية وتقديم الاستشارات المالية بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.WhatsApp Image 2025-11-27 at 13.54.07.jpeg