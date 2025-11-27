رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة غادة نور مساعد وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة آرتك التابعة للمجموعة.

وأوضح هيبة في بيان اليوم، مصر قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وقد أكد رئيس الشركة على اهتمامهم بالتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة وتم عرض خطط الشركة التوسعية فى مصر.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ترغب الشركة بدراستها وكذا عقد اجتماعات وزيارات ميدانية للشركة.