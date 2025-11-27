انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتبت- ميريت نادي:
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
انخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 57 و63 جنيهًا، بتراجع 2 جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.