

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5570 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14بلغ 3713 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2652 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 197995 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44560 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4159 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.