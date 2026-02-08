إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:45 ص 08/02/2026

سمك البلطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسماك السمك البلطي المكرونة السويسي السبيط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الذهب: الأسبوع الماضي شهد تقلبات حادة وعيار 21 تراجع بنحو 1.2%
اقتصاد

شعبة الذهب: الأسبوع الماضي شهد تقلبات حادة وعيار 21 تراجع بنحو 1.2%
هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟.. أمين الفتوى يوضح
مستمع يشيد بمصطفى شوبير ويطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي.. وشوبير الأب يرد
رياضة محلية

مستمع يشيد بمصطفى شوبير ويطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي.. وشوبير الأب يرد
نائب إيراني: ترامب طلب ضرب موقعين.. وردّنا: إذا فعلتم سنقتل الآلاف منكم
شئون عربية و دولية

نائب إيراني: ترامب طلب ضرب موقعين.. وردّنا: إذا فعلتم سنقتل الآلاف منكم
حماس: من الوقاحة الدعوة لنزع سلاحنا وشرعنة "ميليشيات عميلة"
شئون عربية و دولية

حماس: من الوقاحة الدعوة لنزع سلاحنا وشرعنة "ميليشيات عميلة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟