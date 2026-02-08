مؤشر "داو جونز" يتخطى 50 ألف نقطة مدعومًا بشركات الذكاء الاصطناعي

وكالات- ميريت نادي:

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى تاريخي بلغ 50 ألف نقطة يوم الجمعة الماضي، فيما اختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع كبير، في وقت زادت فيه أسهم إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وبحسب رويترز، فإن سهم أمازون تراجع بعد أن توقعت الشركة العملاقة في مجال الحوسبة السحابية زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهبطت أسهم الشركة عقب إعلانها نيتها زيادة نفقاتها الرأسمالية بأكثر من 50 بالمئة هذا العام، ما زاد من حدة المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إعلان مماثل من شركة ألفابت يوم الأربعاء.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مدعومةً بالتوقعات بأنها ستستفيد من زيادة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل أمازون وألفابت.

وجاءت الارتفاعات التي شهدها مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يوم الجمعة بعد خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، بسبب مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال روس مايفيلد، محلل الاستثمار الاستراتيجي في شركة بيرد في لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية إن التداولات اتسمت بالتقلب وشهدت موجات بيع في بعص الأوقات، لكنني أعتقد أن هناك دليلا كافيا على طلب حقيقي على منتجات الذكاء الاصطناعي... والكثير من الإنفاق للوصول لهذا الهدف".

ووفقاً لبيانات أولية، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفع 500 بمقدار 131.87 نقطة أو 1.94 بالمئة ليغلق عند 6930.27 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 485.62 نقطة أو 2.15% إلى 23026.20 نقطة، كما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1209.81 نقطة أو 2.47% ليصل إلى 50118.53 نقطة.

