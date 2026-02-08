إعلان

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:26 ص 08/02/2026

الطماطم

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

