هل ترتفع أسعار هدايا الكريسماس هذا العام؟ الشعبة تجيب

كتب : آية محمد

01:57 م 26/11/2025

هدايا الكريسماس

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار هدايا الكريسماس تشهد استقرارًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى وجود مخزون من السلع المتبقية من الموسم الماضي.

وأوضح صفا أن هذه البضائع موسمية لذلك يلجأ المستوردون إلى خفض أرباحهم لبيع أكبر قدر ممكن من المخزون.

وأضاف أن أسعار الهدايا تختلف بحسب الحجم والخامة، مشيرًا إلى أن أسعار الجملة للأشجار تبدأ من 80 جنيهًا وترتفع وفقًا للطول والخامة.

وأوضح صفا أن أسعار تماثيل بابا نويل والجرس تبدأ من 10 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب العدد والمقاس والخامة، مؤكدًا أن هناك أنواعًا متعددة من الأشجار والهدايا تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وأشار إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة منذ فترة، موضحًا أن العام الماضي شهد إقبالًا منخفضًا على شراء هدايا الكريسماس.

وأضاف صفا أن البضائع طُرحت في الأسواق من بداية الشهر الجاري في عدد من المناطق ولكن الإقبال ما زال ضعيفًا.

هدايا الكريسماس أسعار هدايا الكريسماس غرفة القاهرة التجارية

