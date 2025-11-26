إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:51 ص 26/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4758 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2643 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 197285 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44400 جنيه.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4122 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الذهب اليوم الذهب الآن أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان