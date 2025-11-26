سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4758 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2643 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 197285 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4122 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.