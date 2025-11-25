ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3710 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 44520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197796 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4122 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.