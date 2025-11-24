إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:30 ص 24/11/2025

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات، و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات، و8.5 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 22 جنيهات و26 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

