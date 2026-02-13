طلب إحاطة بشأن أزمة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء

تقدّم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على "نموذج 8 نهائي" الخاص بالتصالح، والذين يواجهون تعنتًا إداريًا يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.

وأكد النائب، في طلبه، أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا في ملف التصالح، إلا أن "البيروقراطية" تسببت في إفراغ قانون التصالح من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التصديق النهائي.

وانتقد "قدح" حجج الإدارات الهندسية المتعلقة بوقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مؤكدًا أن حصول المواطن على نموذج 8 يعني أن الدولة قد اعترفت بالواقع العقاري، ومن حق المواطن استكمال بنائه وتأمين سكنه طالما التزم بالسلامة الإنشائية.

وشدد على ضرورة إصدار "كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي أية اجتهادات في هذا الشأن، ويسمح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لتستوعب الكتل السكنية الجديدة.

وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين، كما يعطل قطاع التشييد والبناء، مطالبًا بجدول زمني ملزم لإنهاء "فجوة التنسيق" بين الإسكان والزراعة والمحليات.

وقال "قدح" إن المواطن الذي وضع ثقته في القانون وسدد مستحقات الدولة لا يجب أن يُعاقب بالانتظار لسنوات خلف جدران المكاتب الإدارية، وإن نموذج 8 ليس مجرد ورقة في أدراج المكاتب، بل عقد بين المواطن والدولة، ويجب احترامه وتفعيله فورًا.

