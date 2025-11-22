للأنشطة التجارية والصناعية.. خطوات للتعاقد على الغاز الطبيعي

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية توسيع خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت التجارية والصناعية، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الأكثر تكلفة.

وتشمل هذه الخدمات المخابز والورش والمصانع بمختلف أنواعها، مع وضع إجراءات واضحة تضمن وصول الخدمة بشكل آمن وسريع وبما يتناسب مع احتياجات كل نشاط.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" المستندات المطلوبة لكلا القطاعين، بالإضافة إلى المراحل التي تمر بها عملية التوصيل من تقديم الطلب وحتى بدء تشغيل الخدمة.

المعاينة الفنية الأولى

تبدأ عملية التوصيل بزيارة ميدانية لموقع العميل، يجري خلالها فريق فني دراسة شاملة لاستهلاك المنشأة الحالي والمتوقع، وتحديد أنسب نقطة للتغذية، إلى جانب تحديد مواقع تركيب المنظم والعداد، بما يتوافق مع معايير التشغيل والسلامة.

إعداد التكلفة التقديرية

بعد الانتهاء من المعاينة، تقوم الشركة المنفذة بإعداد مقايسة تفصيلية تشمل تكلفة الشبكة الخارجية ووصلاتها، وكذلك الشبكة الداخلية والعداد ووحدة القياس.

ويخطر العميل بمبلغ المقايسة بالإضافة إلى تأمين الاستهلاك وقيمة العداد ومصاريف الصيانة الدورية.

كما يتحمل العميل تكاليف استخراج التصاريح اللازمة وإعادة الشيء لأصله، إلى جانب توفير مساحة مناسبة لإقامة محطة تخفيض الضغط إذا تطلب الأمر.

إخطار الشركة القابضة للغاز

ترسل الشركة بيانات متوسط استهلاك العميل المتوقع وتكلفة الشبكة المقترحة إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، تمهيدًا لاعتمادها، مع التأكد من موافقة العميل على تحمل التكلفة.

التنفيذ والتشغيل

بعد اعتماد البيانات وسداد الرسوم، تبدأ الأعمال الفنية لشبكات الغاز داخل وخارج الموقع، ثم تجرى اختبارات ضغط وتشغيل للتأكد من سلامة الشبكة.

وبعد اجتياز هذه الاختبارات، يتم توقيع العقد النهائي وتشغيل الخدمة فور اكتمال جميع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للأنشطة الصناعية

السجل التجاري للمنشأة

البطاقة الضريبية

رخصة مزاولة النشاط الصناعي

مستندات إثبات الملكية أو حق الانتفاع

بطاقة الرقم القومي للمالك أو المفوض بالتوقيع.

المستندات المطلوبة للأنشطة التجارية

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)

ما يفيد سداد تكلفة تنفيذ الأعمال

صورة من السجل التجاري (الأصل للاطلاع)

صورة من البطاقة الضريبية (الأصل للاطلاع)

رخصة مزاولة النشاط التجاري

إيصال سداد تأمين العداد وفق سعته

إيصال تأمين الاستهلاك

