ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-11-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و25 جنيهًا، بتراجع 12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا.