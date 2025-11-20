مباحثات مصرية بريطانية لزيادة الاستثمارات في البترول والتعدين

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له، لدعم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، في ظل الاهتمام البريطاني المتزايد بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية البريطانية، والزخم المتنامي الذي يشهده التعاون بين الجانبين، خاصة في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أن عدة شركات بريطانية لعبت دورًا بارزًا في قصص نجاح مهمة داخل مصر.

وأوضح أن شركات مثل بي بي وشل وهاربور إنرجي وكابريكورن تكثّف حاليًا أنشطتها في مصر، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة، بما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولفت الوزير إلى الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، وإلى الكميات المتوقعة من الغاز القبرصي التي يمكن استقبالها خلال الفترة المقبلة وتوجيهها لصناعات القيمة المضافة، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين تشهد تطورًا كبيرًا وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون.

قال السفير البريطاني إن العديد من الشركات البريطانية تدرس حاليًا فرصًا جديدة في مجالات البتروكيماويات والمعادن الحيوية ووقود الطائرات المستدام، إلى جانب مشروعات استراتيجية أخرى تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.