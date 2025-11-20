إعلان

منها "بوست كولكت".. تفاصيل 4 خدمات أطلقها البريد المصري

كتب : آية محمد

12:49 م 20/11/2025

البريد المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت الهيئة القومية للبريد حزمة من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها خلال مشاركتها في معرض "Cairo ICT 2025"، بهدف تطوير الخدمات البريدية والمالية وتعزيز التحول الرقمي.

وشملت هذه الخدمات إطلاق خدمة "بوست كولكت" وهي خدمة تسليم عبر محطات الطرود الذكية، تتيح للعملاء استلام شحناتهم على مدار 24 ساعة من خلال رمز سري يستخدم لمرة واحدة لفتح الخزنة واستلام الطرد.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم توزيع تلك المحطات في مواقع حيوية بالمحافظات، من بينها المراكز التجارية ومحطات المترو.

Easy Pay

كما أعادت الهيئة إطلاق تطبيق "Easy Pay" بالتعاون مع شركة إي فاينانس، ليتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، مثل سداد الفواتير، وشحن أرصدة الهواتف، ودفع المصروفات الجامعية، واستقبال الحوالات المالية.

VISA بلس

وشملت الخدمات الجديدة أيضًا تشغيل خدمة "VISA بلس" لتسهيل استقبال التحويلات من الخارج، إلى جانب برنامج ولاء العملاء لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

فلوسي

كما أعلنت الهيئة إطلاق تطبيق "فلوسي" كأول منصة رقمية متكاملة في مصر للاستثمار في صناديق الاستثمار، من خلال شركة "بي إف أي" لخدمات الاستثمار المرخصة من هيئة الرقابة المالية والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة.

ويعد تطبيق "فلوسي" واحدًا من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية في الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات.

ويمثل أول منصة في السوق المصرية تتيح للأفراد الاستثمار المباشر في وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، من خلال تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

ويتيح التطبيق الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقًا تغطي فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب والدخل الثابت والأسهم، بالإضافة إلى صناديق مؤشرات البورصة والصناديق القطاعية مثل العقارات والتكنولوجيا.

اقرأ أيضًا:

شعبة الاتصالات: اجتماعات مرتقبة لحل أزمة إيقاف 51 ألف هاتف محمول

بعد تراجعها عالميا.. هل ترتفع أسعار البن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

4 أسباب تقفز بسعر الذهب اليوم بمصر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البريد المصري الهيئة القومية للبريد الحلول الرقمية الجديدة معرض Cairo ICT 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة