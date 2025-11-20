منها "بوست كولكت".. تفاصيل 4 خدمات أطلقها البريد المصري

أطلقت الهيئة القومية للبريد حزمة من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها خلال مشاركتها في معرض "Cairo ICT 2025"، بهدف تطوير الخدمات البريدية والمالية وتعزيز التحول الرقمي.

وشملت هذه الخدمات إطلاق خدمة "بوست كولكت" وهي خدمة تسليم عبر محطات الطرود الذكية، تتيح للعملاء استلام شحناتهم على مدار 24 ساعة من خلال رمز سري يستخدم لمرة واحدة لفتح الخزنة واستلام الطرد.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم توزيع تلك المحطات في مواقع حيوية بالمحافظات، من بينها المراكز التجارية ومحطات المترو.

Easy Pay

كما أعادت الهيئة إطلاق تطبيق "Easy Pay" بالتعاون مع شركة إي فاينانس، ليتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، مثل سداد الفواتير، وشحن أرصدة الهواتف، ودفع المصروفات الجامعية، واستقبال الحوالات المالية.

VISA بلس

وشملت الخدمات الجديدة أيضًا تشغيل خدمة "VISA بلس" لتسهيل استقبال التحويلات من الخارج، إلى جانب برنامج ولاء العملاء لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

فلوسي

كما أعلنت الهيئة إطلاق تطبيق "فلوسي" كأول منصة رقمية متكاملة في مصر للاستثمار في صناديق الاستثمار، من خلال شركة "بي إف أي" لخدمات الاستثمار المرخصة من هيئة الرقابة المالية والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة.

ويعد تطبيق "فلوسي" واحدًا من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية في الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات.

ويمثل أول منصة في السوق المصرية تتيح للأفراد الاستثمار المباشر في وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، من خلال تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

ويتيح التطبيق الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقًا تغطي فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب والدخل الثابت والأسهم، بالإضافة إلى صناديق مؤشرات البورصة والصناديق القطاعية مثل العقارات والتكنولوجيا.

