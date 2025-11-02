إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

03:54 م 02/11/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.48% عند مستوى 38082 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 67.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 82.8 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.1% عند مستوى 38267 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية هبوط جماعي مؤشرات البورصة ختام جلسة اليو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"