انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.48% عند مستوى 38082 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 67.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 82.8 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.1% عند مستوى 38267 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.