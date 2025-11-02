سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 2 نوفمبر 2025

كتب- أحمد الخطيب:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6124 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6084 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5323 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4563 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42588 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.