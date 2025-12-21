إعلان

وزير الخارجية: ليس لدينا مشاكل مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة

كتب : محمد جعفر

05:43 م 21/12/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر تعتمد اعتمادًا كاملًا على مياه نهر النيل، مؤكدًا أنه لا يمكن التسامح مع أي أضرار أو مساس بالأمن المائي المصري.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جنوب السودان، أن مصر لا تواجه مشكلات مع دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي، مجددًا التأكيد على رفض أي محاولات من شأنها الإضرار بالأمن المائي للبلاد.

كما شدد وزير الخارجية على انفتاح مصر على أي تعديلات تتعلق بالاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

