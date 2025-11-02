إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجبن والبيض وارتفاع الذهب

كتب : أحمد الخطيب

02:00 م 02/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والأرز، والزيت، والبيض، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللبن السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض الجبن والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم


سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار انخفاض الجبن ارتفاع الذهب الأسمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"