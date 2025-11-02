انخفضت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والأرز، والزيت، والبيض، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللبن السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد