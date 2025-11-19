إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:40 ص 19/11/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6188 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5415 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4643 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3610 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2578 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 192488 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43320 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 4049 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

