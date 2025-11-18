انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار



وكالات

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039.19 دولار للأوقية الأونصة عند الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 % إلى 4038.60 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس: "كان الدولار أقوى قليلا اليوم، كما تقلصت بعض عقود المضاربة خلال الأسبوع الماضي، وسيشهد سوق الذهب استقرارا في الوقت الحالي".

واستقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

وتوصل المشرعون الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء ما أصبح أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق، إذ ساهم غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله في إضعاف التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

وقال فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس الإثنين، إن على البنك المركزي المضي قدما ببطء في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما قلل من توقعات خفضها الشهر المقبل.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأمريكية، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، الذي سيصدر يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على سلامة أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 50 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1538.74 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 % إلى 1386.01 دولار.