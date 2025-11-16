معدل البطالة في مصر يرتفع لـ6.4% في الربع الثالث من 2025.. لماذا؟

ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، من إجمالي قوة العمل بزيادة 0.3% عن الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 3.3% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.522 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.998 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.729 مليون فرد.

لماذا ارتفعت البطالة في مصر؟

وأرجع الجهاز ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 939 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وزيادة المتعطلين بمقدار 175 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (1.114) مليون فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.229 مليون متعطل بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل 1.071 مليون ذكور، 1.158 مليون إناث) مقابل 2.054 مليون متعطل الربع السابق بزيادة قدرها 175 ألف متعطل بنسبة 8.5%، وزيادة قدرها 70 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.2%.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4.0% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.5% في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15.0% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.8% في الربع السابق مقابل 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.7% في الربع السابق ليظل على نفس المستوى الذي كان عليه في الربع المماثل من العام الماضي.

ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.6% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.3% في الربع السابق مقابل 4.0% في الربع المماثل من العام السابق.

انخفاض البطالة بين المؤهلات الجامعية

وسجلت البطالة في التعليم أقل من المتوسط نحو 16.9% مقابل 21.8% بالربع السابق و15.5% للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع عدد البطالة لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة إلى 39.7% مقابل 33.4% بالربع السابق و39.9% للربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت نسبة البطالة في حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها إلى 43.4% مقابل 44.8% بالربع السابق بينما كان 44.6% في الربع المماثل من العام السابق.