أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتب : دينا خالد

11:20 ص 15/11/2025

أسعار السمك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

