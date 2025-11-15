أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت
كتب : دينا خالد
11:20 ص 15/11/2025
أسعار السمك
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو مكرونة سويسي