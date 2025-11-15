سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات السبت

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، مع بداية تعاملات اليوم السبت 15-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3645 جنيهًا للجرام.

قفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4683 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5465 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6248 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194263 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.12% إلى نحو 4082 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.