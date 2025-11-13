إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الخميس

كتب : أحمد الخطيب

03:23 م 13/11/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.09% عند مستوى 40190 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 8.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 565.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.08% عند مستوى 40228 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

إعلان

إعلان

