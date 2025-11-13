بزيادة 96%.. المصرية للاتصالات تربح 17 مليار جنيه في 9 أشهر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 96% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 17 مليار جنيه، ليسجل هامش ربح 22%، وذلك مقارنة بـهامش ربح 15% في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم حول نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ نحو78.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي محققًا نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاء ذلك مدفوعًا بإيرادات كلا من خدمات البيانات البالغة 34 مليار جنيه، والمكالمات الدولية الواردة التي حققت مبلغ 10,2 مليار جنيه ، وإيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين بمبلغ 7.8 مليار جنيه، حيث ساهم كل منها في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 54%و15%و8% على الترتيب.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الصوت الثابت، والإنترنت الثابت، والهاتف المحمول بنسبة 7% و8% و9% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 12.2 مليار جنيه "بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات"، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 20,9 مليار جنيه بانخفاض قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 12.1 مليار جنيه، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 35%.