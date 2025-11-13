إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:26 ص 13/11/2025

أسعار الأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت، وحديد عز، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37336.77 جنيه، بتراجع 22.34 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39249.56 جنيه، بزيادة 192.45 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4137.18 جنيه، بزيادة 19.18 جنيه.

أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء ارتفاع الأسمنت

