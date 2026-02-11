إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 فبراير 2026

كتب : أحمد الخطيب

03:10 م 11/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7760 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7702 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6739 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5776 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53914 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
زووم

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
بعد انتهاء المرحلة التجريبية.. الإسكندرية تبدأ الإيقاف الجزئي لترام الرمل
أخبار المحافظات

بعد انتهاء المرحلة التجريبية.. الإسكندرية تبدأ الإيقاف الجزئي لترام الرمل
ضياء داود يطالب بإذاعة جلسات البرلمان ويكشف سبب إلغاء بثها
مصراوى TV

ضياء داود يطالب بإذاعة جلسات البرلمان ويكشف سبب إلغاء بثها
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء