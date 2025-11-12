"دبي" تقلل المدة الزمنية لفتح حساب مصرفي للشركات من 65 يوما إلى 5 أيام

أعلنت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحّدة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح 5 أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقاً 65 يوماً.

وبحسب بيان اليوم، أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفّر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات.

ثم قامت في العام الماضي بتعزيز هذه المبادرة عبر إطلاق مشروع مزوّدي الخدمات، لتسهيل وصول الشركات إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر نظام موحّد، بدءاً من التعاملات المصرفية والمرافق وصولاً إلى التجارة وإجراءات العمالة.

أسهم مشروع مزوّدي الخدمات، منذ إطلاقه في أكتوبر 2024، بفتح ما يزيد على 3 آلاف حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134 ألف ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.

تندرج رخصة دبي الموحدة في إطار مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والتنافسية ضمن بيئة الأعمال في المدينة.

توفر الرخصة لجميع الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بدبي هوية رقمية رسمية فريدة ومعتمدة.

وتعمل المبادرة على تسريع الإجراءات المصرفية، وتحسين الشفافية والامتثال، وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص، من خلال جمع البيانات الدقيقة في سجل موحد وآمن.