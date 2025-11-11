إعلان

إي اف چي هيرميس تنتهي من الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

كتب : منال المصري

03:28 م 11/11/2025

شركة إي اف چي هيرميس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، التابع لمجموعة إي اف چي، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.


وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بعائد ثابت على النحو الآتي:
• قيمة الشريحة (A) تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA+)
• قيمة الشريحة (B) تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA)
• قيمة الشريحة (C) تبلغ 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً وتصنيفها الائتماني (A-)


أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب.

وأوضحت أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.


إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بدور أمين الحفظ كما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إي اف چي هيرميس عامر جروب قطاع الترويج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة