ڤاليو: إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ڤاليو، العاملة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

- الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)

- الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام الإصدار يعد التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو.

وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات. وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.