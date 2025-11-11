

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار الحكومة منع استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.



وقررت الحكومة، منع استيراد السكر المكرر لمدة ثلاث أشهر، إلا بموجب موافقة استيرادية بالكميات المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار.



وأوضح المنوفي أن مصر تنتج حاليًا نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا، وهو ما يغطي أغلب احتياجات السوق المحلي، مع وجود توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.



وأشار المنوفي، إلى أن أسعار السكر في السوق الحر تتراوح حاليًا بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، ومع توافر مخزون استراتيجي جيد، ويُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحفيز المنتج المحلي وضمان توافر السلعة بشكل مستدام دون تأثير سلبي على المعروض في الأسواق.



وأكد المنوفي أن مثل هذه القرارات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم المستهلك المصري.