ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:24 ص 11/11/2025

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت، والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37732.39 جنيه، بزيادة 67.94 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39088.24 جنيه، بتراجع 296.65 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4084.91 جنيه، بزيادة 56.98 جنيه.

