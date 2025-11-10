إعلان

رئيس القادة الإماراتية: البنية التحتية القوية لمصر حفزت الخليج لتوسيع استثماراته بها

كتب : مصراوي

12:33 م 10/11/2025

جانب من اللقاء

تصوير- هاني رجب:


قال جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية حفزت الدول الخليجية منها السعودية والإمارات لزيادة توسعاتها في مصر.


وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ومجلس التعاون الخليجي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية يعزز من اتخاذ قرار ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.


وأضاف السعيدي أن كل مستثمر خليجي يضع جزءا من استثماراته في مصر هي فرصة واعدة له.

جمال السعيدي القادة القابضة الإماراتية الدول الخليجية

