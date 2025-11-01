إعلان

أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد والي

10:24 ص 01/11/2025

أسعار الدواجن

كتب- أحمد والي:

استقر متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم السبت 1-11-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 95.76 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 74.5 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.51 جنيه بحد أقصى.

