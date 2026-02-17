أسواق المعادن تواصل الانخفاض عالميا.. الذهب يتراجع 2.4% والفضة 5.3%

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.43%، ليتراجع دون مستوى 4900 دولار، مسجلًا نحو 4869 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 5.28% لتسجل نحو 72.57 دولارًا للأوقية، في ظل موجة ضغوط بيعية طالت أسواق المعادن النفيسة.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر حالة من التذبذب خلال الجلسة، إذ لامست أعلى مستوى عند 5000 دولارات، فيما سجلت أدنى مستوى عند 4841 دولارًا.

وكانت بورصات المعادن العالمية قد أغلقت تعاملات أمس على انخفاض سعر الذهب إلى 4990 دولارًا للأوقية، قبل أن يواصل المعدن خسائره خلال تعاملات اليوم.

