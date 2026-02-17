انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4360 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5605 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6540 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7474 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232441 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 373700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.22% إلى نحو 4881 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.