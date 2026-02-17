إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الهبوط بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:37 م 17/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4360 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5605 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6540 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7474 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232441 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 373700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.22% إلى نحو 4881 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر
رياضة محلية

فيديو أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

"أبو الجدعنة".. حمادة هلال يعلق على مشاركة السقا في "المداح أسطورة النهاية
دراما و تليفزيون

"أبو الجدعنة".. حمادة هلال يعلق على مشاركة السقا في "المداح أسطورة النهاية
لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026