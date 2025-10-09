قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سعر الكيلو في المزرعة 58 جنيها يعد غير عادل للمنتج والمربي معا وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعرض المربين للخسائر.

وأوضح أن السعر العادل يجب أن ألا يقل عن 62 إلى 65 جنيها في المزرعة، على أن يصل للمستهلك في حدود 75 جنيها كحد أقصى، وهو سعر مناسبا مقارنة بالأسعار العالمية.

وأكد السيد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، محذرا من أن استمرار خسائر المربين قد يؤدي إلى خروجهم من السوق وحدوث فجوة إنتاجية تضطر الدولة إلى سدها عبر الاستيراد.

وأشار السيد إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية ضعفا في الإقبال بسبب الأوضاع الاقتصادية ودخول موسم المدارس التي يقل فيها استهلاك الأسر للدواجن، موضحا أن المستهلك لا يشعر بانخفاض الأسعار رغم تراجعها في المزارع بسبب ممارسات بعض محال بيع الطيور الحية التي تعمل دون تراخيص منذ عام 2009 وتبيع بأسعار مبالغ فيها.

ولفت إلى أن المستهلك المصري لا يهتم بمتابعة سعر البورصة أو المزرعة، مبينا أن دور الغرف التجارية ووزارة الزراعة يقتصر على إعلان الأسعار العادلة من المزرعة وليس الرقابة على المحال.

توقعات سعر الدواجن والبيض

وحول التوقعات المستقبلية للأسعار، قال السيد إن ثبات مدخلات الإنتاج وسعر السولار يعني عدم وجود أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن، نافيا أن يؤثر ارتفاع سعر البنزين على الصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على السولار في النقل والإنتاج، لكنه توقع زيادة طفيفة لا تتجاوز جنيهين أو ثلاثة جنيهات مع ارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء.

أما عن سوق البيض، أوضح رئيس الشعبة أن الإقبال عليه يرتفع بشكل كبير مع بداية العام الدراسي، ووصف موسم المدارس بأنه بمثابة شهر رمضان بالنسبة لسوق الدواجن، حيث يشتري المستهلكون كميات كبيرة تصل إلى كرتونتين أو ثلاث رغم وفرة المعروض.

وأشار إلى أن سلوك المستهلك هو المؤثر الأكبر على أسعار البيض خلال الفترة الحالية، متوقعا أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر المقبل لتتراوح كرتونة البيض بين 135 و140 جنيهاً كحد أقصى.

وأضاف السيد أن استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى توافر مدخلات الإنتاج وثبات سعر الدولار، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا شهريا، ما وفر احتياجات مصانع الأعلاف دون أي أزمات في الاستيراد أو التصنيع في قطاع الدواجن، الذي يقدر استثماراته بنحو 200 مليار جنيه.

وأشار إلى أن انتظام دخول مدخلات الإنتاج وثبات سعر الصرف منح المستوردين مرونة أكبر في توفير الأعلاف بكميات كافية، وهو ما انعكس على السوق بانخفاض كبير في سعر الكتكوت، الذي تراجع من نحو 50 جنيها قبل عدة أشهر إلى ما بين 17 و22 جنيها حاليا، مؤكدا أن زيادة المعروض كانت عاملا رئيسيا في استقرار الأسعار.

