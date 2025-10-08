نمو قياسي.. الفضة تتفوق على الذهب وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

أظهر الأداء السنوي أن الفضة تفوقت على الذهب منذ بداية عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 64% مقارنة بزيادة بنحو 52% في أسعار الذهب.

وجاء ذلك وسط الأحداث المتوالية بين الحين والآخر على المشهد العالمي، آخرها الإغلاق الحكومي الأمريكي والذي أدى إلى تزايد تهافت جزء من المستثمرين نحو ادخار أموالهم في أوعية استثمارية مختلفة منها المعادن ويعد "الذهب والفضة" هما من يشهدوا الإقبال الأكبر عالميًا.

وقال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، لـ"مصراوي"،" إن الفضة وصلت عالميًا إلى نحو 49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ فترة طويلة، متوقعًا استمرار الاتجاه الصاعد خلال الشهور المقبلة نتيجة زيادة الطلب الصناعي العالمي مقابل محدودية المعروض."

تفوق الفضة على الذهب منذ بداية العام

وأضاف أن السوق المحلي يشهد حاليًا طلبًا قويًا على الفضة من جانب الورش والمصانع، في ظل تزايد اعتماد الصناعات المحلية على الفضة، موضحًا أن استخدامها لا يقتصر على المشغولات والحلي فقط، بل تدخل أيضًا في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية، والخلايا الشمسية، والأدوات الطبية.

وأوضح ميشيل، أن أسعار الفضة شهدت خلال الأسبوع الماضي فقط زيادة قدرها 10 جنيهات محليًا للكيلو، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة الطلب المحلي على الخام مقارنة بالمعروض.

الذهب يربح 52%

حققت أسعار الذهب العالمية صعودًا بنحو 52% أى ما يعادل 1400 دولار للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

ليسجل سعر الذهب عالميًا تخطى 4 آلاف دولار للأونصة حاليًا - وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج- مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة ببداية أول يوم من شهر يناير للعام الجاري.

المعدن الأبيض يحقق نموًا بنسبة 64%

سجلت أسعار الفضة العالمية صعودًا بنسبة 64% أي بما يعادل 19.03 دولار للأونصة(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 999).

ليسجل سعر الفضة العالمية نحو 49.08 دولار للأونصة حاليًا- وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج- مقارنة بـ 29.37 دولار للأونصة ببداية أول يوم من شهر يناير للعام الجاري.

وفيما يخص سلوك المستثمرين محليًا، أكد جورج ميشيل، أن كثيرًا من الأفراد بدأوا يتجهون للاستثمار في الفضة بدلًا من الذهب، نظرًا لارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وصعوبة تداوله بين صغار المستثمرين، في حين تظل الفضة خيارًا استثماريًا في متناول اليد.

وأشار إلى أن الطلب على الفضة في السوق المحلي تجاوز المعروض، لدرجة أن بعض المصانع والورش تواجه صعوبة في الحصول على الخام لتغطية احتياجاتها.

تحذيرات من الارتفاع المفرط في الأسعار

ووفقا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث، أوضح أنه بالرغم من المكاسب القوية للفضة، حذرت شركة Metals Focus من أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الفضة قد يؤدي إلى تراجع الطلب الصناعي نتيجة ما يعرف بـ"الادخار الصناعي"، حيث تسعى الشركات العاملة في القطاعات الصناعية إلى ترشيد استخدام المعدن وخفض التكاليف التشغيلية.

ويتوقع محللون أن يؤدي التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة الشمسية إلى تقليص استهلاك الفضة بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الجاري، لكنهم يؤكدون أن النمو المتسارع في الطاقة النظيفة سيواصل دعم الطلب طويل الأجل على المعدن الأبيض.

توقعات مستقبلية لأسعار المعدنيين الأصفر والأبيض

ووفق توقعات بنك يو بي إس (UBS) -وهو مؤسسة مالية سويسرية وتعتبر أكبر بنك في سويسرا وأحد أكبر مديري الثروات في العالم- حول التحركات السعرية للذهب والفضة في تقريره الصادر 3 أكتوبر 2025، أشار البنك أن الزخم القوي من طلب المستثمرين، وعدم اليقين الاقتصادي الكلي، والضغوط المالية والجيوسياسية المستمرة تساهم في زيادة سقف التوقعات.

وتوقع البنك، أن يصل الذهب إلى 4,200 دولار للأونصة ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3,800 دولار بنهاية عام 2025 و3,900 دولار للأونصة بمنتصف عام 2026.

وكما تم رفع توقعات الفضة إلى 52 و55 دولار للأونصة، مقارنة بالأهداف السابقة البالغة 44 و47 دولار للأونصة.

